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您當前所在的位置： 設備 產品名稱：青青草在线播放观看,99热久久免费视频在线,99热久久免费视频在线 LWT-1系列貼管機用于在包裝物外表面粘貼吸管、勺、叉等食具，LWT-1系列貼管機與銘慧股份生產的LWT-2系列粘貼機相比，雖然速度較慢，青青草在线播放观看,99热久久免费视频在线,99热久久免费视频在线但是同樣具有性能穩定，易于維護的特點，而且價格更便宜，具有很好的性價比。

LWT-1系列貼管機根據客戶需要已經衍生出LWT-1-IP 型、青青草在线播放观看,99热久久免费视频在线,99热久久免费视频在线 LWT-1-EL 、LWT-1-KM、LWT-1-SG、LWT-1-YB型設備，分別適用于國際紙業生產線、愛克林生產線、康美包生產線、四國生產線和紙（塑料）杯生產線。被包括蒙牛、新希望、可口可樂、惠爾康、天津蓓蕾、瑞典愛克林、廣西皇氏乳業等等知名公司采用，青青草在线播放观看,99热久久免费视频在线,99热久久免费视频在线并且遠銷歐洲和東南亞。

技術參數： 尺寸： 1230mm(L)×770mm(W)×1700mm (H) 電源：380V AC/50Hz 功率：5.5Kw 氣壓：0.7Mpa 正常生產能力：6,000 包/小時

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